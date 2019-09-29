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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Festivalde 30 kilogramlık kabak 20 bin liraya satıldı - BİLECİK Haberi

Festivalde 30 kilogramlık kabak 20 bin liraya satıldı - BİLECİK Haberi

- Festivalden detaylar - Konuşmalar - Müzayededen detaylar - Kabağın satılması - Bilecik 'te "Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali"nde birinci seçilen ve 20 bin liraya satılan kabaktan elde edilen gelir köy muhtarlığına aktarılacakBİLECİK (AA) - Bilecik 'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali"nde yapılan müzayedede 30 kilogramlık bir kabak, 20 bin liraya satıldı.Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde üretilen ve raf ömrü bir sene olan kestane kabağı için festival organize edildi.Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte kabaktan hazırlanan ürünler ikram edildi. Festivalde protokol üyeleri Bilecik halk oyunları oynadı.Programın sonunda yarışmada birinci seçilen 30 kilogramlık kabak, yaklaşık bir saat süren pazarlıklar sonucu aralarında belediye, dernek yetkilileri ve vatandaşların bulunduğu kişiler tarafından 20 bin liraya satın alındı.Kabağın satışından elde edilen gelirin Kızıldamlar Köyü Muhtarlığına aktarılacağı belirtildi.

Yarış Siyasi Parti Festival Müzayede Halk Oyunları 

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