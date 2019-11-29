Festivalde 1 ton hamsi tüketildi

-Hamsi pişirilip dağıtılması

-Öğrencilerin horon oynaması

-Rektör röportajı

-Öğrencilerle röportaj



( RİZE )- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu RİZE



- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu. 1 ton hamsi kurulan dev mangallarda pişirilerek ikram edildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü’nde düzenlenen festivale 4 bine yakın öğrenci katıldı.

Kurulan dev mangallarda pişirilen hamsi öğrencilere dağıtıldı. Bazı öğrenciler ilk kez hamsinin tadına baktı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda horondan, Ankara havalarına ve halaya kadar birçok yöresel oyunlar oynandı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Her yıl üniversite olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirterek ”Bugün de havanın güzel olması ile öğrencilerimizin yoğun bir katılımı oldu. Burada amacımız Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen öğrencilere hamsiyi tattırmak. Öğrencilerin bir kısmı hamsi ile ilk kez burada tanışıyor” ifadelerini kullandı.



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