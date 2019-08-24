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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı - Yaralılar olay anını anlattı - BALIKESİR Haberi

Feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı - Yaralılar olay anını anlattı - BALIKESİR Haberi

- Hastaneden görüntüler - Yaralılar Murat Küçük ve eşi Sezen Küçük ile röportaj - Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye yanaştığı sırada yaşanan kazada yaralananlar, tedavi altına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.Tekirdağ - Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar - 1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.Olayda yaralanan 7 kişiden 5'i, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uzunlu İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Trol 

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