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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Feribot gişesinde yanan araç paniğe neden oldu

Feribot gişesinde yanan araç paniğe neden oldu

Aracın yanması

Tahkikat Ticari Araç Şahit 

-ekiplerin müdahalesi
-detay

( YALOVA ) YALOVA

- Eskihisar-Topçular feribot gişesinde alev alan araç büyük panik yaşattı. Yalova’nın Taşköprü beldesinde bulunan İDO Eskihisar-Topçular feribot gişesinde D.M yönetimindeki 54 MA 362 plakalı hafif ticari araç, akünün patlaması sonucu bir anda alev topuna döndü. Yanan araç feribot kuyruğunda bekleyen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangına şahit olanlar ise aracın İDO feribotunun içinde yanması durumunda büyük tehlikeye yaşanacağını belirtti.
Olay ile ilgili tahkikat sürüyor.
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