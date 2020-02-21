Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Ferhat Göçer 'Müzikal Tiyatro' ile sevenlerinden tam not aldı

Ferhat Göçer 'Müzikal Tiyatro' ile sevenlerinden tam not aldı

Tiyatro salonunda ki izleyicilerden genel görüntü

Müzikal Forma Şarkıcı Tiyatro Oyunu Kışla 

-Ferhat Göçer’in oyun sergilemesi
-Ferhat Göçer’in şarkı söylemesi
-Müzikalin sona ermesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde şarkıcı Ferhat Göçer “Aldırma Gönül” müzikal tiyatro oyunu ile karşısına çıktığı hayranlarından tam not aldı. Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde Ferhat Göçer sevenleri buluştu. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer “Aldırma Gönül” adını verdiği müzikal tiyatro ile hem kulakların pasını sildi hem de Sabahattin Ali’nin hayat hikâyesini anlattı. Göçer sahnede “Aldırma Gönül, Göklerde Kartal Gibiydim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz, Leylim Ley” gibi şarkılar söyleyerek ünlü şair ve yazarların unutulmaz eserlerini seyirci ile paylaştı. Davetliler salonda Göçer’in şarkılarına eşlik ederek, eğlendiler. İzleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Göçer’in performansı ayakta alkışlandı. Müzikale Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Hayırseveri ve Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Müdürü Vedat Açıkalın ve çok sayıda sanatsever katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı