Ferhat Göçer 'Müzikal Tiyatro' ile sevenlerinden tam not aldı

-Ferhat Göçer’in oyun sergilemesi

-Ferhat Göçer’in şarkı söylemesi

-Müzikalin sona ermesi



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde şarkıcı Ferhat Göçer “Aldırma Gönül” müzikal tiyatro oyunu ile karşısına çıktığı hayranlarından tam not aldı. Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde Ferhat Göçer sevenleri buluştu. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer “Aldırma Gönül” adını verdiği müzikal tiyatro ile hem kulakların pasını sildi hem de Sabahattin Ali’nin hayat hikâyesini anlattı. Göçer sahnede “Aldırma Gönül, Göklerde Kartal Gibiydim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz, Leylim Ley” gibi şarkılar söyleyerek ünlü şair ve yazarların unutulmaz eserlerini seyirci ile paylaştı. Davetliler salonda Göçer’in şarkılarına eşlik ederek, eğlendiler. İzleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Göçer’in performansı ayakta alkışlandı. Müzikale Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Hayırseveri ve Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi Müdürü Vedat Açıkalın ve çok sayıda sanatsever katıldı.





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