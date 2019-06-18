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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fenomen gençlerin sulama kanalında yaptıkları 'sörf' ilginç anlara sahne oldu

Fenomen gençlerin sulama kanalında yaptıkları 'sörf' ilginç anlara sahne oldu

Sörf tahtası yapımından detaylar

Fenomen Sosyal Medya Tarım Su Kanalı Sulama Kanalı 

-Düşe kalka sörf yapan gençlerden detaylar
-Genel drone görüntüleri
-genel detaylar

( OSMANİYE ) Fenomen gençlerin sulama kanalında yaptıkları "sörf" ilginç anlara sahne oldu-Fenomen gençlerden sulama kanalında sörf OSMANİYE

- Osmaniye’de sıcaktan bunalan sosyal medya fenomenleri kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla sulama kanalında düşe kalka sörf yaptılar. Osmaniye’de yaz ayının gelmesiyle artan sıcaklar vatandaşları bunalttı. Çeşitli serinleme yöntemlerine bir yenisini ekleyen sosyal medya fenomeni üç arkadaş kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla tarım arazilerini sulamada kullanılan su kanalında otomobil ile çektikleri sörf tahtalarında düşe kalka sörf yaptılar. İlk denemelerde sörf tahtası üzerinde denge sağlayamayan gençler uzun uğraşlar sonucunda usta bir sörfçü gibi sörf yapmaya başladılar. Sörf tahtasından her düşmelerinde ise daha iyisini yapmak için ayağa kalktılar. “Gerekli güvenlik önlemleri alındı” Tüm hazırlıklardan sonra gerekli güvenlik önlemlerini de alan sosyal medya fenomeni üç arkadaş sulama kanalına indirdikleri sörf tahtaları ile gönüllerince eğlendiler. Bir otomobilin yardımı ile çektikleri sörf tahtaları üzerinde denge sağlamaya çalışan fenomenler sıcaklarda serinlemeye bir yeni çeşit daha kattılar.
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