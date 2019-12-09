Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Haberi

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( ERZURUM )- Emre Yücelen, ‘Arşivlik Röportaj’ olarak nitelendirdiği, Erzurum’un Dadaş Dedesi ile röportaj için Erzurum’a geldi ERZURUM



- Müzisyen, yorumcu ve vokal koçu Emre Yücelen, "Emre Yücelen Şan Dersi" adlı sosyal medya üzerinden yayınlanan "Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri" programının 23. bölüm konuğu; sosyal medyada "Hûma Kuşu" performansı ile tanınan ve "Erzurumlu Dadaş Dede" olarak bilinen Necati Tutaş oldu. Erzurum'da, terzi dükkanında söylediği "Hûma Kuşu" performans videosunun, takipçileri tarafından ses analizi için kendisine gönderilmesinin ardından büyük ilgi ve merak uyandıran Dadaş Dede ile röportaj yapmak için, bin 500 kilometre seyahat ederek, Erzurum'a gelip ve Dadaş Dede ile arşiv niteliğinde bir sohbet gerçekleştirmişti. "Erzurum'da ilk özel müzik eğitimini ben verdim" Emre Yücelen'in, "müziğe nasıl başladınız" sorusuna; Necati Tutaş, Erzurum Muratpaşa Camii'nde gönüllü çalıştığını, 27 Mayıs Müzik Kulübünü kurarak, Erzurum'da ilk kez özel müzik eğitimi verdiğini; gençleri müzik eğitimi ve üretimi ile buluşturduğunu ifade ederek yanıtladı. Babasının da gazel okuduğunu söyleyen Necati Tutaş; Celal Güzelses ve Hamiyet Yüceses gibi dönemin en iyi şarkıcıları ile tanışma ve çalışma imkanı bulduğunu da belirtti.

Babasının ve döneminin bilinmeyen müzik kayıtlarını, evindeki arşivinde sakladığını ifade eden, Dadaş Dede; "Hûma Kuşu" eserini, babasının okuduğu bilinmeyen sözleri ile de yayında yorumladı. Emre Yücelen'in gitarıyla eşlik ettiği performansta, programın ön gösterimini izleyenler, canlı sohbet paneline "kulaklarımızın pası silindi" yorumları yaptılar. "Askerlerimizin botlarının tabanlarından öperim" Kore gazisi olan Dadaş Dede; programda devlet büyüklerine de şu sözlerle seslendi: "Cumhurbaşkanını, parlamenterleri ve yöneticileri ellerinden, yanaklarından öperim. Ama askerlerimizin botlarının tabanlarından, nalçalarından öperim. Atatürk'ü, Kazım Paşa'yı, Halit Paşa'yı, Sami Omurtağ'ı da... Harp görmüşler ve Erzurum'u düşmana teslim etmemişler. Allah bir daha savaşı, açlığı ve açıklığı göstermesin bu vatana" "Kavga etmeyin, birbirinizi sevin" Dadaş Dede, daha önce parlamenterlere yaptığı bir konuşmada "kavga etmeyin, birbiriniz sevin" sözleri üzerine parlamenterlerin ağladığını ifade etti.

Dadaş Dede, Celal Güzelses ile özdeşleşen "Dağda Duman Yeri Var" ve " Dağları Dağlasınlar" türküsünü Emre Yücelen ile birlikte yorumlarken, çekim ekibinin de duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.



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