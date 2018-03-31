Fenerbahçeli Esila'nın forma dileği kabul oldu

-Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ile telefonda çocuğu görüntülü konuşturması

-formanın çocuğa verilmesi

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( YALOVA ) YALOVA



- Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Kliniği’nde tedavi gören koyu bir Fenerbahçe taraftarı Ömür Esila Uzun’u ziyaret ederek en büyük dileğinin yerine getirilmesine yardımcı oldu. Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından her Salı ve Perşembe günleri yapılan Şeffaf Oda uygulamasına gelen Ömür Esila’nın bir yakını olan Batuhan Çelik’in isteğine Başkan Salman kayıtsız kalmadı. Ömür Esila’nın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Kliniği’nde tedavi gördüğünü belirten Çelik, Ömür Esila’nın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi.



Başkan Salman’ın da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu bilen Çelik, Ömür Esila’ya moral olması adına Fenerbahçe sporcularının imzalı bir formasını talep etti. Başkan Salman, Şeffaf Oda görüşmesinin ardından talebin yerine getirilmesini sağladı. Eşi Dilek Akdeniz Salman ile birlikte Ömür Esila’nın tedavi gördüğü hastaneye giden Başkan Salman, formayı bizzat kendisi hediye etti. Fenerium Genel Müdürü Karakaya’yı, Ömür Esila ile birlikte telefondan görüntülü şekilde arayan Başkan Salman, duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Başkan Salman, “Cavit - Gülten Uzun çiftinin biricik kızları, Berkay’ın göz bebeği kardeşi Ömür Esila’yı tedavi görmekte olduğu Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Kliniğinde ziyaret ettik. Geçtiğimiz gün Şeffaf Oda’ya ziyaretime gelen Batuhan kardeşim sayesinde tanıdım Ömür Esila’yı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan minik yavrumuza moral olması amacıyla Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ile hemen irtibata geçerek sporcularımızın imzaladığı bir forma talep ettim. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım’ı da bilgilendirerek destek istedim. Bu talebimize anında cevap veren değerli Başkanım ve Genel Müdürümüz Mümtaz Karakaya formayı bize ulaştırdılar. Ömür Esila’yı ziyaret etmek ona moral vermek için bugün imzalı forma ve eşim Dilek Hanım ile birlikte Bursa’ya gittik. Onu tanımaktan büyük keyif aldım. Rabbim minik yavrumuza acil şifalar versin. Ziyaret sırasında Sayın Karakaya ile canlı görüşme yaparak Esila ile onu da buluşturmuş oldum. İnşallah en kısa sürede güzel kızımız iyileşecek ve formasını giyerek Fenerbahçe’mizi destekleyecek” dedi.



