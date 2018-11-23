Fenerbahçe'nin müzesinden kupa çalmaya çalışan Trabzonspor taraftarına hapis cezası

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( İSTANBUL )- Mahkeme cezayı erteledi İSTANBUL



- Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını almaya çalışırken yakalanan Trabzonspor taraftarı, “hırsızlığa teşebbüs etme” ve “mala zarar verme” suçlarından 1 yıl 5 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi. Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin’in “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 11 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Halit Şahin ve avukatı ile müşteki Fenerbahçe Kulübü Derneği avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Halit Şahin’in 472 liralık zarar miktarını ödediğini tutanağa geçirdi. Müşteki avukatı duruşmada söz alarak, “Zarar tazmin edilmiştir. Zararın giderilmeli beraat için yeterli değildir” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. “Zarar giderilmiştir, suç kastı yoktur” Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Tolga Altuntaş, “Zarar müvekkilim tarafından giderilmiştir. Hırsızlık suçuna ilişkin suçun unsurları oluşmamıştır, suç kastı yoktur. Kendisi ses getirmek amacıyla eylemde bulunmuştur, kupaya da zarar vermemiştir. Kupayı alınca adaletsizliği protesto amacıyla hareket etmiştir. Bu suçtan beraatine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

“Protesto amacıyla hareket ettim” Sanık ise, hırsızlık amacıyla hareket etmediğini söyleyerek, “Sadece protesto amacıyla hareket etmiştim” diye konuştu.

Ceza ertelendi Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halit Şahin’i “hırsızlığa teşebbüs etme” suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığı “mala zarar verme” suçundan ise 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, hapis cezalarını erteledi. Duruşma sonrasında açıklama yapan Halit Şahin, adaletin olduğuna ama ülkemizde doğru bir şekilde verilmediğine inanmadığını belirterek, "Kupa hırsızlarının ceza almayıp da protesto amaçlı bir eylemde ceza alıyorsak adalette bir problem var.Adalet olsaydı kupa gerçek yerinde Trabzonspor'un müzesinde olurdu" dedi.

Olayın Geçmişi Halit Şahin, 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye giderek, 2010-2011 sezonu Lig Şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alıp “Kupa bizim, Trabzon” diye bağırmıştı. Olaya ilişkin Şahin hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı. (EY

