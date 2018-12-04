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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin soruşturma - İSTANBUL

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin soruşturma - İSTANBUL

- Tolga Zengin ve Caner Erkin'in adliyeye gelişiFenerbahçe - Beşiktaş derbisine ilişkin soruşturma - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin'in "müşteki - şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındıİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin'in ifadelerine başvuruldu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin ile futbol A takımı idari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayına geldi.Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Savcısı Ahmet Aslan'a çıkan futbolcular ile Gültekin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.Savcılığın söz konusu 3 kişinin "müşteki - şüpheli" sıfatıyla ifadelerine başvurduğu öğrenildi.Futbolculardan Tolga Zengin, ifade verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyleyerek, "Derbiyle ilgili birkaç şey vardı, onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla alakalı müşteki, güvenlik görevlisiyle alakalı olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var." dedi.
Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti. Güneş ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylemişti.

Güvenlik Görevlisi Kamera Rektör 

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