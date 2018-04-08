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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini - İSTANBUL

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini - İSTANBUL

- Ayinden detaylarFener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini - Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen ayine Türkiye'deki Ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldıİSTANBUL (AA) - Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 3,5 saat sürdü.Ayinde mum yakılarak dilekte bulunulurken, Rumca ilahiler ve dualar okundu.Ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ile Türkiye'de yaşayan Ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.

Nani 

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