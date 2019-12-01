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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Fener Rum Patriği'nin evine firen şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi Haberi

- Fener Rum Patriği'nin evine firen şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi Haberi

Adliye getirilişleri

Akalan 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren ve daha sonra yakalanan 5 şüpheli adliye ye getirildi.
Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
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