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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kapadokya’da pazar ayini yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kapadokya’da pazar ayini yönetti

BARTHOLOMEOS'UN KİLİSEYE GELMESİ

Nani Yerel Yönetim Allah 

-BARTHOLOMEOS'UN AYİN YÖNETMESİ
-BARTHOLOMEOS'UN AÇIKLAMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Dereyamanlı Kilisesi’nde pazar ayinini yönetti. Fener Rum Patriği Bartholomeos her yıl geleneksel olarak Kapadokya’da düzenlenen pazar ayinine katıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen pazar ayinine Yunanistan’dan yaklaşık 200 kişinin gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Avanos ilçesinde bulunan Dereyamanlı Kilise’sinde düzenlenen ayinin dışarıda yapılması dikkatlerden kaçmazken ayine katılanların zaman zaman sıcaktan bunaldıkları görüldü.
Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından açıklamada bulunan Bartholomeos, “Bize gereken izinleri esirgemeyen makamlarımıza teşekkür ederiz. Gerek Nevşehir Valisine gerekse yerel yönetim temsilcilerine ve bütün Kapadokya halkına teşekkürlerimizi, hayır dualarımızı ve sevgimizi ifade etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Var olun, sağolun, inşallah gelecek yıl da burada görüşürüz” dedi.
(COŞ-AÖ-
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