Fener Rum Patriği Bartholomeos evine giren hırsızlar adliyeye sevk edildi Haberi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsızlık için girdikten sonra yakalanan ve suç makinesi çıkan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliye çıkışında "Başkalarının hırsızlıklarını bizim üzerimize yıktılar" diye bağırdı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 16 Kasım tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü üzerine alarma geçmişti. Olayın güvenlik kamera görüntülerinden, şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini Maltepe'de bulmuş, başlatılan operasyon sonrası çıkan çatışmada 1’i yaralı olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden bacağından vurularak yaralanan Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç.(30), Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. şubeye götürülmüştü. Şüphelilerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen tesbih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulunmuştu. Suç makinesi çıktılar Öte yandan şüphelilerden Hüseyin U.Ç.'nin daha önce 42 kez polis tarafından yakalandığı, 4 dosyadan arandığı ayrıca hakkındaki 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Volkan Ç. adlı şüphelinin daha önceden 13 kez yakalandığı belirtilirken, Fırat D.'nin ise 34 kez gözaltına alındığı hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Mustafa K.'nın da 23 kez gözaltına alındığı, yaralı olarak yakalanan Serhat K.'nın 14 adet suç kaydı ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Lüks villaları soymuşlar Şüphelilerin Bartholomoes'un evine yaptıkları hırsızlık teşebbüsünün ardından Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer bölgelerinde 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlıklar sırasında maske takan ve ellerine eldiven geçiren şüphelilerin akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında hırsızlığa çıktıkları ve "Işığı yanmayan" evleri tercih ettikleri öğrenildi. Ünlülerin soydukları evlerin sahipleri arasında bazı ünlüler ve işadamlarının bulunduğu öğrenildi. Polis yaptığı incelemede hırsızların kullandıkları çalıntı otomobillerin renklerini "Kaplama" yaparak değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu lüks otomobillere internet üzerinden tespit ettikleri sahte plakaları takarak hırsızlığa gittikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliyeye sevk edilirken suçlamaları reddederken, "Başkalarının hırsızlıklarını bizi üzerimize yıktılar" diye bağırdı. (DCC-ÖFA



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