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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Fenalık geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı - BİNGÖL

Fenalık geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı - BİNGÖL

- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri - Bingöl 'de otobüs sürücüsünün fenalaşan kadını hastaneye ulaştırma anı güvenlik kamerasına yansıdıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de, otobüs şoförünün aracında fenalaşan kadını hastanenin acil servisine ulaştırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Merkez - Simani Mahallesi hattında çalışan 12 M 0022 plakalı otobüsün sürücüsü Ali Tuncel, sefer sırasında yolcular arasındaki bir kadının fenalaşması üzerine güzergahını değiştirerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne yöneldi.Hastayı acil servise ulaştıran Tuncel'in çabası aracın güvenlik kamerasına yansıdı.Tuncel, sefer sırasında yolcunun fenalaşması üzerine yönünü hastaneye çevirdiğini belirterek, "Ters yönden hastanenin acil servisine gittim. Hastayı sedyeye yerleştirdikten sonra yolcularımla yoluma devam ettim. Daha sonra kadının iyi olduğu haberini öğrendim, çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Acil Servis Güzergah Hastane Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü 

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