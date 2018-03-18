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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Fenalaşan sürücü otomobiliyle şarküteri dükkanına daldı

Fenalaşan sürücü otomobiliyle şarküteri dükkanına daldı

İşyeri giren araç detay

Market Direksiyon Trol 

-Görgü tanıkları röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada iş yerinde 30 bin TL maddi hasar oluştu. Kaza, akşam saatlerinde Turgutreis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Melek Cabar idaresindeki otomobil, Hamam Sokak Kavşağı’na yaklaştığı sırada sürücüsünün fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, cadde kenarındaki Devrim Altay’a ait şarküteri dükkanına girdi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak seyreden bir kadın ile çocuk büyük panik yaşadı. Kaza sırasında dükkanda kimsenin olmaması ise faciayı önledi. İşletme sahibi Devrim Altay, “Aracı kullanan arkadaş galiba rahatsızlık geçirmiş. Süratle dükkanın içine girmiş. Markete kardeşim bakıyordu. O da o esnada karşıya geçmiş, markette kimse yokmuş” dedi.
Kazadan 2 dakika önce dükkandan çıkarak yolun karşısına geçen işletmecinin kardeşi Timur Altay ise “Kazadan 2 dakika önce karşıya geçtim. Bir baktım araba hızlı bir şekilde geldi, direk dükkana girdi. Şans eseri ben 2 dakika önce karşıya geçmiştim. Dükkanda yaklaşık 30 bin TL civarında hasar var” diye konuştu.
Öte yandan, mahalleli ise bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden caddede önlem almasını istedi.
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