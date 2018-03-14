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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - SAKARYA

Fenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - SAKARYA

- Fenalaşan öğrenciden detay - Öğrencilerin bonzai kullandıkları konteynerden detaylarFenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde okula yakın bir yerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 lise öğrencisinin uyuşturucu kullandığı öne sürüldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen 3 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 9023. Sokak'ta okula yakın bir noktada duran boş konteynerde bonzai kullandıkları öne sürülen 3 lise öğrencisi fenalaştı.Yol kenarında baygın halde bulunan öğrencilere, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

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