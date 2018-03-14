Fenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - SAKARYA
- Fenalaşan öğrenciden detay - Öğrencilerin bonzai kullandıkları konteynerden detaylarFenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde okula yakın bir yerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 lise öğrencisinin uyuşturucu kullandığı öne sürüldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen 3 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 9023. Sokak'ta okula yakın bir noktada duran boş konteynerde bonzai kullandıkları öne sürülen 3 lise öğrencisi fenalaştı.Yol kenarında baygın halde bulunan öğrencilere, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.