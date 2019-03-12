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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Fenalaşan kadın otobüs şoförü, kendini de yolcuları da kurtardı...O anlar kamerada İzle

Fenalaşan kadın otobüs şoförü, kendini de yolcuları da kurtardı...O anlar kamerada İzle

-araç kamerası-

Araç Kamerası Belediye Otobüsü Kadın Şoför Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-Kadın şoförün fenalaşması
-Otobüsü durdurması
-Direksiyona yaslanması
-Yolcuların ilgilenmesi
-Sağlık ekiplerinin gelişi
-Kadın şoförü götürmesi

( ADANA )- Adana'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsünün kadın şoförünün rahatsızlanması araç kamerasına yansıdı - Fenalaşmasına rağmen otobüsü durduran kadın şoför bir facia yaşanmasının önüne geçti ADANA

- Adana'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsünün kadın şoförünün rahatsızlanması araç kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki belediye otobüsü şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanınca aracı durdurdu. Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadın şoförü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Dürdane Toprak'ın rahatsızlanması, yolcuların ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin kadın şoföre müdahalesi otobüsün araç kamerasına yansıdı. Fenalaşmasına rağmen otobüsü durduran kadın şoför bir facia yaşanmasının önüne geçti.
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