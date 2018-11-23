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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Fenalaşan genci halk otobüsüyle hastaneye götürdü - KAYSERİ Haberi

Fenalaşan genci halk otobüsüyle hastaneye götürdü - KAYSERİ Haberi

- Fenalaşan genci halk otobüsüyle hastaneye götürdü - Güvenlik kamerası - Şoför Mehmet Ali Albayrak ile röportajFenalaşan genci halk otobüsüyle hastaneye götürdü - Kayseri 'de halk otobüsü şoförü, hareket halindeyken fenalaşan genç kızı otobüsle hastaneye yetiştirdiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de halk otobüsü şoförü, yolculuk esnasında fenalaşan genç kızı hastaneye ulaştırdı.Pervane Mahallesi'nden kent merkezi istikametine giden halk otobüsündeki bir kadın yolcu, kızının fenalaştığını fark edince otobüsten inip ambulans çağırmak istedi.Otobüs şoförü Mehmet Ali Albayrak da zaman kaybı olacağı düşüncesiyle hareket amirliğine durumu bildirerek kendi güzergahından çıkıp, fenalaşan genci Kayseri Devlet Hastanesine götürdü.Fenalaşan yolcunun halk otobüsüyle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kameralarınca kaydedildi.Otobüs şoförü Albayrak, AA muhabirine, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yolculuk esnasında fenalaşan genç kızı zaman kaybı olabileceği düşüncesiyle hastaneye otobüsle götürdüğünü belirten Albayrak, şunları anlattı:"Pervane bölgesinde bir kadın ile kızı otobüse bindi. 15 - 16 yaşlarındaki kızın otobüse binerken biraz rahatsız olduğunu sezdim. Yaklaşık 200 metre gittikten sonra bayan yolcu bana 'Kızım biraz rahatsız, nefes alamıyor, müsait bir yerde durup ambulans çağıralım.' dedi.
Ben de amirlerime otobüste hasta olduğunu, durumunun iyi olmadığını ve hastaneye gitmem gerektiğini bildirdim. Onlar da bana 'Gidebilirsin.' dedi.
Bunun üzerine ben de inisiyatif kullanarak güzergah dışına çıkıp direkt hastaneye yöneldim. Yolcuyu hastaneye götürdükten sonra güzergahıma döndüm ve seferimi tamamladım. Bizim amacımız vatandaşlarımıza hizmet vermek ve yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yere kadar götürmek."

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