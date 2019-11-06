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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Felçli eşini gezdirebilmek için 74 yaşında ehliyet aldı.. 'Üç ayda okuma yazma öğrenerek ehliyet kursuna yazıldım' Haberi

Felçli eşini gezdirebilmek için 74 yaşında ehliyet aldı.. 'Üç ayda okuma yazma öğrenerek ehliyet kursuna yazıldım' Haberi

Aziz Gündoğdu Röportaj

Diploması Karahisar Okuma Yazma Kursu Sürücü Kursu Direksiyon 

-Ramazan Özkalp Röportaj
-Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) Felçli eşini gezdirebilmek için 74 yaşında ehliyet aldı.. "Üç ayda okuma yazma öğrenerek ehliyet kursuna yazıldım"- Ayağı kırılan ve felç geçiren eşini hastaneye götürmek, gezdirmek için aylarca mücadele etti- Önce okuma yazma öğrenmek için önce kursa katıldı, ardından girdiği ilk üç sınavda başarısız olmasına rağmen çabasını sürdürdü- 74 puan alarak ehliyet almayı hak eden Aziz Gündoğdu;- "Gençler hiçbir şeyden korkmasınlar ve azimli olsunlar" AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Aziz Gündoğdu isimli bir vatandaş, ayağı kırılan ve felç geçiren eşini gezdirebilmek için 74 yaşında ehliyet aldı. Sandıklı’da yaşayan ve gençliğindeki maddi imkânsızlıklar nedeniyle ehliyet alamayan Gündoğdu’nun ehliyet alabilmesi için önüne ilk engel olarak okuma yazma bilmemesi çıktı. Sürücü kursunda istenilen öğrenim belgesi şartını yerine getiremeyen Gündoğdu, Halk Eğitim Merkezi’ne giderek okur yazar belgesi alabilmek için kursa katıldı.
Üç ay sonunda okuma yazmayı öğrenen ve sertifikasını alan Aziz Gündoğdu, ehliyet alabilmek için tekrar sürücü kursuna müracaat etti. Tüm sınavları da başarıyla geçen Gündoğdu, evraklarını teslim ettikten sonra hak ettiği ehliyetine kavuşacak. "Üç ayda okuma yazma öğrenerek ehliyet kursuna yazıldım" Eşinin 6 yıl önce ayağının kırıldığını belirten ve geçen yıl da felç geçirdiğini söyleyen Gündoğdu; “Onu araçla taşımak, hastaneye ve gezmeye götürmek için ehliyete başvurdum. Ben yoksul bir ailenin çocuğuyum. Eskiden almaya imkânım yoktu. Sürücü kursuna müracaatta bulundum. Onlar da bana 'git diplomanı al gel, başka türlü alamazsın' dediler. Ben de gittim İlçe Halk Eğitim Merkezine müracaat ederek okuma yazma kursuna kaydoldum. Üç ayın içerisinde okuma yazmayı öğrendim ve sürücü kursuna tekrar başvurdum. İlk 3 sınavda başarılı olamadım. Dördüncü sınavda yaşım kadar yani 74 puan alarak ehliyet almaya hak kazandım. Okumam yazmam az olduğu için bilgisayar da kullanamıyorum. Sınavlara hazırlanmak için tablet aldım ve onun üzerinde derslere çalıştım. Sonunda başardım ve herkes beni tebrik ediyor. Ben 74 yaşında ehliyet almayı başardıysam, gençlerimiz de hiçbir şeyden korkmasınlar ve azimli olsunlar" dedi.
"Akan trafikte 14 saat kendisine özel eğitim verdik" Aziz Gündoğdu’yu ehliyet sınavlarına ve direksiyon sınavlarına hazırlayan sürücü kursu sahibi ve öğretici Ramazan Özkalp ise; “Aziz amcamız bize geldiğinde kayıt için gerekli evrakları sordu. Evraklar arasında öğrenim belgesi veya diplomasının olmadığını bize beyan etti. Biz de kendisine Halk Eğitim Merkezinden 2. derece okuryazarlık belgesi alması gerektiğini belirttik. Kendilerine ehliyet almak için 3 ay gibi bir süre içinde okuryazar belgesini aldı. Evraklarını tamamlayarak ehliyet almak için müracaatını yaptı. Aziz amcamızın aslında azminde takdire şayan. Aziz amcamız ilk üç sınavdan başarısız olmasına rağmen hevesini kırmayarak gençlere örnek olacak bir azimle çalışmalarına devam etti. Tüm derslerine katıldı.
En son aşamada yaşı kadar puan alarak 74 puanla yazılı sınavdan başarılı oldu. Yazılı sınavdan geçtikten sonra teori sınavdan sonra direksiyon sınavına girmeye hak kazandı. Akan trafikte 14 saat kendisine eğitim verdik. Öncelik olarak şunu da belirteyim. Yaşı gereği bazı kesimlerden olumsuz tepkiler aldığını da bize belirtti.
Biz Aziz amcamız gibi kursiyerlerimize yaşı gereği dezavantajlı olabilecek reflekslerinin yavaş olabilecek kursiyerlerimize defansif sürücülük eğitiminde bulunduk. Aziz amcamız ile de özel ilgilendik. Derslere çalışabilmek için tablet aldı. Torunu ile derslere gelerek azmetti ve başarı gösterdi. Defansif eğitimlerde siz başkasının yaptığı hatayı kapatmak adına sürücülüğünüzü yaparsınız. Her zaman söylediğimiz gibi Aziz amcamızı da bu konuda bilgilendirdik. Hakkınızdan vazgeçin, lakin hakkınızdan vazgeçmeyin mantığı ile eğitim verdik. İnşallah bundan sonra da kendilerine kazasız belasız sürüşler ve uzun sağlıklı ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

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