Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Felaketi hastane çalışanları önledi

Felaketi hastane çalışanları önledi

Yangından görüntü

Hastane Yangına Müdahale 

-Hastane çalışanlarından görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Dumandan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da özel bir hastanenin yanında bulunan boş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanan kuru otlardan çıkan duman hastanedeki hasta ve hasta yakınlarını etkilerken alevleri, hastane çalışanları söndürdü. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir özel hastanenin yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere kuru otların bulunduğu boş alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangından çıkan dumanlar, hastanede bulunan hasta ve yakınlarını etkiledi. Hastane çalışanlarının yangına müdahalesi ile alevler söndürüldü. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı