Fedakar öğretmenlerin hafta sonu mesaisi

-sınıflar

-öğretmenlerin boya ve resim yapmaları

-öğrencilerin ayrdımı

- Fizik öğretmeni Seda Arılı, ile röp

-Okul Müdür Melik Yazıcı ise, ile röp

-öğrenciler ile röp



( VAN ) -- Çaldıran Belediyesi Başkanlığı’nın boya ve masraflarını karşıladığı okulda bayan öğretmenler, boya badana yaparak sınıfların duvarlarının güzelleştiriyorlar VAN



- Van’ın Çaldıran Belediyesi Başkanlığı’nın boya ve masraflarını karşıladığı okulda bayan öğretmenler, boya badana yaparak sınıfların duvarlarının güzelleştiriyorlar. Çaldıran ilçesinde 22 derslik, 32 öğretmen ve yaklaşık 700 öğrencisi bulunan Çaldıran Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan emektar öğretmenler gönüllü olarak hafta sonlarını okulda boya badana işlerinde çalışarak geçiriyorlar. Emektar öğretmenlerin hazırladıkları "Okulumu sahipleniyorum" adlı proje ile hafta sonu tüm zamanlarını çalışarak öğretmenlik yaptıkları okullarında arada gönüllü öğrencilerinde katılımıyla sınıflarda temizlik, boya, badana yaparak sınıfların duvarlarına öğrencilerin çektikleri resimleri duvarla kütük kütüphane şeklinde kitaplıklar yerleştiriyorlar. Özellikler bayan öğretmenlerin yaptıkları boya badana dikkatleri çekerken yapılan "Okulumu sahipleniyorum" projesinin amacının ise öğrencilerin okulu benimsemeleri ve mevcut devamsızlık sorunlarının giderilmesi. Bu proje kapsamında öğretmen ve gönüllü öğrencilerin iş birliği yaparak kendi emekleriyle kendi zevkleri doğrultusunda sınıflarını boyayıp temizleyerek düzenleme ve güzelleştirmenin tamamı öğrencilerin arzuladıkları zevkler doğrultusunda hazırlanarak öğrencilerin okula olan sevgi ve bağımlılığının arttırılması hedeflenmektedir. Fizik öğretmeni Seda Arılı, "Okulumuz sahipleniyorum projesi ile birlikte hafta sonlarında okulumuzu gönüllü olarak güzelleştiriyoruz. Çaldıran ilçemizde mevcut devamsızlık sorunlarının birçok sebebi olabilir. Bizlerde düşündük ki öğrenciler kendi zevklerine göre okullarını boyayıp süslerlerse daha çok severler ve devamsızlık sorunlarının da en aza indirgeneceğini düşünerek böyle bir proje yaptık. Mutluyuz öğrencilerimiz istediği renklerde istedikleri şekilde sınıflarımızı güzelleştiriyoruz. Bu şekilde başarının yükselebileceğinizi düşünüyoruz. Hafta içi derslerimiz olduğu için hafta sonları çalışıyoruz. Her hafta sonu birkaç öğretmenimiz sınıfları temizliyorlar. En çok sevdiğimiz şey ise öğrencilerimizin buna sahip çıkması. Hatta bizi daha çok desteklemeleri bizleri daha çok motive etmeleri, biz böyle bir şeyi çok beklemiyorduk. Çok mutluyuz. Badana yapmak çok zor ama öğreniyoruz" dedi.

Okul Müdür Melik Yazıcı ise, "İlçe kaymakamımızın bizlere verdikleri malzeme desteğiyle hafta sonları öğretmenlerimizle sınıflarımızı güzelleştiriyoruz. Burasıda bitilmiş sınıfımızdır "dedi.

Sınıf duvarına bayrak resim yapan öğrenci Ahmet Sağlık, "Gönüllü olarak geldim. Öğretmenlerimiz cumartesi pazar sınıfları boyama başladılar bende gönüllü olarak sınıfa Türk bayrağını çizdim” dedi.

Boya ve badanası bitirilmiş sınıfta ders gören öğrenci Ermin Eltaş, "Kaymakam beyin okulumuza yaptığı malzeme yardımlarıyla biz öğretmenlerimizle gönüllü olarak çalıştık. Hayal ettiğimiz şekilde sınıflarımız boyadık yaptık" dedi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Duyndar, "Çaldıran ilçemizde eğitim kurumlarımızda 20 bin öğrencimizin eğitim ve öğretim gördüğü 120 ye yakın okulumuz var. Özellikle yaz sezonunda gerekli onarım boya badana ve bakımlarını yaparak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güzel bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine katkı sunduk. İlçemizde bulunan 22 derslik 32 öğretmen ve yaklaşık 700 öğrencisi bulunan Çaldıran Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğretmenlerimiz bizlerden boya badana için gerekli malzeme talebinde bulundular. Çaldıran Belediyesi olarak ihtiyaçlarını karşıladık. Malzemesi bizden gerekli hizmeti öğretmenlerimiz karşıladılar. Bu çalışma bizleri de mutlu etti. Çaldıran’daki bu okulumuzda öğretmenlerimizin hazırlayıp hayata geçirdikleri "Okulumu sahipleniyorum" projesi ile örnek bir davranışta bulunmuşlar. Tüm hafta sonlarını okullarında sınıflarında boya badana ve temizlik yaparak okul ve sınıflarını güzel ve sevimli bir eğitim yuvası haline getiriyorlar. Hafta sonlarını eğlenerek dinlenerek değil de boya badana ile geçiren gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutlarken bu tür çalışmaların yapılabilmesi halinde Çaldıran Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak desteklerimiz her zaman devam edecektir" dedi.

(MEA-ŞAK-Y)

