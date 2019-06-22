Fedakar öğretmenler pet şişe ile okul duvarı yaptı

-Detay görüntüler

-Duvar yapan öğretmen ve öğretmenlere yardım eden öğrenciler

-Pet şişelere kum dolduran öğrenciler

-Detay görüntüler

-Derekent İlkokulu Öğretmeni Ramazan Çakır ile rop

-Okul duvarından görüntü

-Öğretmen ve öğrencilerin toplu mesajı



( VAN ) VAN



- Van’ın Erciş ilçesinde değişik köy okullarda görev yapan 5 fedakar öğretmen, çevre bilincine dikkat çekmek için farklı bir uygulama yaparak topladıkları 100 bin adet pet şişeden 10 bin adetini okul duvarı yapımında kullanırken, 90 bin pet şişeyi ise geri dönüşüme göndererek örnek bir projeye imza attılar. Erciş Kaymakamlığı ile Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği proje kapsamında, fedakar öğretmenler ilçeye bağlı Derekent Mahallesindeki ilkokulunun bahçe duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ördüler. İlçe merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan Derekent İlkokulunda görev yapan Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağı Sıtkı Kürum İlkokulunda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulunda görevli Zehra Handa, ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler aracılığıyla tüm okullardan 100 bin adet pet şişe toplamayı başardılar. Toplanan pet şişelerden 10 bin adeti Derekent İlkokulu bahçe duvarına kullanılırken, 90 bin adet pet şişeyi ise geri dönüşüme gönderdiler. Fedakar öğretmenler, öğrencilerin de desteğiyle köy okulunun 160 metre bahçe duvarını, 10 günlük bir sürede kum dolusu pet şişelerle örmeyi başardılar. Derekent İlkokulu Öğretmeni Ramazan Çakır,farkındalık oluşturmak için projeye 4 meslektaşı ile başladıklarını belirterek, "Görev yaptığımız ilkokulda 39 öğrencimiz mevcut. Okulumuzun bahçe duvarının yarısı daha önceden taşlarla yapılmıştı. Geriye kalan diğer yarısını ise pet şişelerle yapmak için İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşüp onay alındıktan sonra, meslektaşlarım ve öğrencilerimiz ile birlikte çalışmalara başladık. Pet şişe toplama konusunda ise i ilçedeki bütün okullarda bir toplama noktası belirledik. Öğrenciler evlerindeki pet şişeleri belirlediğimiz yere getirerek bizlere yardımda bulundular. Okulumuzda öğrencilerimizin de yardımlarıyla pet şişelerinin içini önce kumla doldurduk, ardından bahçe duvarına kullandık. Amacımız, çocuklara çevre bilincini aşılamaktır. Proje kapsamında 100 bin adet pet şişe toplanırken, 10 bin adetini okulumuz duvarında kullandık, geri kalan 90 bin adet pet şişeyi ise geri dönüşüme kazandırdık’’ dedi.



