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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fedakar öğretmenler duvar boyayıp, kapı pencere sildi İzle

Fedakar öğretmenler duvar boyayıp, kapı pencere sildi İzle

Okuldan genel detay

Öğretmenler Öğretmen Fedakar Öğretmen Öğrenciler Öğretmenlik 

-Öğretmenlerin okulu yıkaması
-Yıkamadan genel detaylar
-Sınıf camlarının silinmesi
-Cam silinmesinden genel detay
-Okulun boyanması
-Boyamadan genel detaylar
-Okul bahçesindeki çocuklardan detay

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala fedakar öğretmenler, öğrenciler için duvarları boyayıp, kapı-pencere sildi. Muş’ta 3 aylık tatilin sona ermesine sayılı günler kala okullar fedakar öğretmenler tarafından eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor. Merkez Ağaçlık İlkokulunda görevli 2 öğretmen, çocuklar için okulun duvarlarını boyayıp, yerleri yıkayıp kapı-pencere sildi. Okulun yeni eğitim-öğretim yılına hazırladıklarını ifade eden Burcu Öztürk, “Sınıfımızı boyuyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılına okulumuzu tertemiz bir şekilde çocuklarımızın eğitim görmeleri için okulumuzu hazırlıyoruz. İnşallah güzel bir eğitim-öğretim yılı olur. Çocuklarımız böyle güzel, temiz bir ortamda eğitim görmeyi hak ediyorlar. Tüm öğretmen arkadaşlarımız Doğu’da görev yapmaya davet ediyorum. Çünkü buradaki çocuklar pırıl pırıl” dedi.
Okul Müdürü Süleyman Kesici ise, bir öğretmenin sadece öğretmen olmadığını, okulun her şeyi olduğunu söyledi.

Çalışmanın içlerinden geldiğini kaydeden Kesici, “Bu dönem içerisinde sınıflarımızı, okulumuzu en iyi şekilde eğitim-öğretime hazırlamaya çalışıyoruz. Tabi ki bir öğretmen sadece öğretmen değil, okulun her şeyidir. Bunu bir tek öğretmenlik olarak düşünmemek gerekiyor. Gerektiğinde boya yapmak, temizlik yapmak, cam silmek. Bir öğretmenden beklenen de bu değil midir zaten? Onun için bizde elimizden geldiğince öğrencilerimize hazır bir şekilde okulumuzu hazırlamaya çalışıyoruz. Çalışmak içimizden geliyor. Biz ekstradan zaman ayırıyoruz. En iyi şekilde okulumuzu eğitim öğretime hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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