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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Feci kazaya neden olan kamyon güvenlik kamerasında

Feci kazaya neden olan kamyon güvenlik kamerasında

güvenlik kamerası

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Direksiyon 

-kamyonun hızla geçmesi

( KAYSERİ )- Kayseri'de 4 katlı binaya çarparak duran ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan kamyon güvenlik kamerasınca görüntülendi KAYSERİ

- Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan, araçlara ve bir binaya çarparak durabilen kamyonun süratli bir şekilde ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada C.Ç.'nin kullandığı 38 sHJ 157 plakalı çekirdek yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce park halindeki araçlara ardından da bir binaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü C.Ç. ile yanında bulunan Ş.K. hayatını kaybederken, yaralı iki kişi ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112, itfaiye ve polis ekipleri binanın yıkılma riskine karşılık vatandaşları tahliye etti ve enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında kazayla ilgili işlem başlattı. Meydana gelen kazaya neden olan kamyonun süratli gidişi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Caddeden hızla giden kamyonun stop lambalarının yandığı, bir yayanın ise yanından hızla geçen kamyonun arkasından baka kaldığı görülüyor.
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