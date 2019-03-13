-Bina sakinleri ile röportaj



( KAYSERİ ) Feci kazanın yaşandığı bina sakinleri, "Kaçış rampaları yapılması lazım" KAYSERİ



- Kayseri'de çekirdek yüklü kamyonun binaya çarptığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazayı anlatan bina sakinleri, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık" diyerek korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken, hurdaya dönen kamyon ve otomobiller çekiciler vasıtası ile kaza alanından kaldırılıyor. Kamyonun çarptığı 4 katlı binanın sakinlerinden Şaban Görpe, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık, bu manzara ile karşılaştık. Sonrasında evden çıktık, enkaz kaldırılmasını bekliyoruz. Yetkililerin yukarıya kaç rampası yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bir başka bina sakini ise, "Bu gerçekten önlem alınması gereken bir kaza. Geçtiğimiz ay yine aynı bir kaza oldu. Şoför, şehir merkezine girmeyerek tarlaya girdi ve can kaybını önledi. 5-6 yıl önce yine böyle bir kaza oldu ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Artık kaçış rampası veya başka bir önlem alınmalı. Yetkililer iki kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. (AÖ-

