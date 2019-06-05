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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Feci kazadaki cenazeler adli tıpa kaldırıldı

Feci kazadaki cenazeler adli tıpa kaldırıldı

Cenazelerden görüntü

Adli Tıp Cenaze Bild 

-şoför ile röportaj
-olay yerinden görüntü
-aracın görüntüsü
-detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, 67 AAV 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
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