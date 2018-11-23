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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Feci kazada kahreden detay...22 kişi vasiyet üzerine yola çıkmış

Feci kazada kahreden detay...22 kişi vasiyet üzerine yola çıkmış

cenazeden görüntü

Hastane Cenaze Kız Kardeş Trol 

-Şerife Alptekin’in torunu Halis Alptekin konuşma
-detaylar

( MALATYA ) - Şerife Alptekin’in torunu Halis Alptekin: - “Bir tane cenazemizi defnetmek için geldik ama şimdi 8 tane cenazemizi defnetmek zorundayız” MALATYA

- Malatya’da cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kaza yapan araçta cenazesi bulunan Şerife Alptekin’in Malatya’da defnedilme yönünde vasiyetinin olduğu ve aynı aileden olan yaklaşık 22 kişinin bu yüzden yola çıktığı öğrenildi. İstanbul’da vefat eden 92 yaşındaki Şerife Alptekin’in cenazesini Malatya’ya getiren midibüs Malatya’nın Darende ilçesinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada araçta bulunan yolculardan 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 6 kişi ile Şerife Alptekin’in cenazesi bugün Malatya’da defnedildi. Şerife Alptekin’in torunu olan ve kazada akrabalarını kaybeden Halis Alptekin kazayla ilgili yürek yakan bir bilgi paylaştı. Torun Halis Alptekin, kalp rahatsızlığına bağlı olarak İstanbul’daki evinde hayatını kaybeden ninesi Şerife Alptekin’in yıllar önce kendisini memleketi Malatya’ya defnetmeleri için çocuklarına ve eşine vasiyette bulunduğunu söyledi.

Torun Alptekin, “Araç yola çıktıktan sonra sabah saat 07.00 gibi bize kaza yaşandığına dair bilgi geldi. Biz olay yerine gittiğimizde teyzem, halam, amcamın oğlu, onun eşi, halamın oğlu ve amcamın oğlunun eşinin kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrendik” ifadelerini kullandı. “Şoför hızlıymış” Kazadan yaralı olarak kurtulan kız kardeşinin verdiği bilgileri de aktaran Alptekin, “Kız kardeşim otobüsün Gürün'de mola verdikten sonra şoförlerin değiştiğini yeni geçen şoförün çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ve virajları çok hızlı bir şekilde döndüğünü söyledi.

Kaza esnasında da aracın kontrolünü kaybederek sağ ön tarafını hiç frene basmadan dağın yamacında bulunan duvara vurduğunu meyilden dolayı da sol tarafın üzerine arabanın yattığını ve takla attığını söyledi.

Kendisinin de araç içinden fırlamış olduğunu bana anlattı. Kendisini de bugün hastaneden çıkarttık. Bir tane cenazemizi buraya defnetmek için gelirken şu anda 8 tane cenazemizi defnetmek zorundayız” diye konuştu.

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