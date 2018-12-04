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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEDEN GÖRÜNTÜLER

Adli Kontrol Baba Ocağı Trafik Kazası Cenaze Namazı Üniversite Öğrencisi 

-CENAZE NAMAZININ KILINMASI
-DETAY
-FOTOĞRAF

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta kavşakta kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Küçük sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa S. yönetimindeki 55 ALC 85 plakalı kamyon, iddiaya göre önüne aniden çıkan, kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal idaresindeki 57 FB 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Atakan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Atakan Erdal, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Erdal'ın cenazesi Ordu köyündeki baba ocağına getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından köy camisi avlusuna getirilen Erdal'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanlığında toprağa verildi.
Erdal'ın cenaze törenine katılan okul arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı. Kamyon şoförü serbest kaldı Atakan Erdal’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan kamyonun sürücüsü Mustafa S., yapılan sağlık kontrolünün ardından Sinop Adliyesine sevk edildi. Mustafa S. adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
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