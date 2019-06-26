Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan yakınlar

-Baba Zafer Erdoğan'dan görüntüler (Beyaz sakallı, mavi tişörtlü)

-Cenaze namazlarının kılınması

-Tabutların cenaze araçlarına taşınması

-arşiv görüntüler

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( KOCAELİ )- Yan yana konulan anne ve kızının tabutları başında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı- Sinir krizi geçirenleri acılı baba sakinleştirdi- Feci kazaya kurban giden genç kızın üniversite hayali kurduğu öğrenildi KOCAELİ



- Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakınları yan yana koyulan tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, dün Eskişehir-Kütahya Karayolu'nun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinde seyir halinde olan Aysel Gürdal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan anne ve kızı Ferda Erdoğan (47) ile Zehra Erdoğan (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Aysel Gürdal ile yolcular Süreyya Bahar ve Necla Naz Bahar yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinir krizi geçirenleri acılı baba sakinleştirdi Kazada yaralıların tedavileri sürerken, hayatını kaybeden anne Ferda Erdoğan ile kızı Zehra Erdoğan’ın cenazeleri yaşadıkları Kocaeli’ye getirildi.

Yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen anne ve kızının cenazesi Derince ilçesi İmam-ı Azan Camii’ne getirildi.

Cenaze aracından inen cenazeleri gören yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bu yıl eğitim gördüğü özel liseden mezun olan Zehra Erdoğan’ın sınıf arkadaşları da genç kızın tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden baba Zafer Erdoğan, sinir krizi geçiren yakınlarını sakinleştirdi. Toprağa verilen genç kızın YKS, sonuçlarını beklediği öğrenildi Öğlen namazının kılınmasının ardından kılınan cenaze namazına baba Zafer Erdoğan, AK Parti, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve anne ve kızının yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, feci kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zehra Erdoğan’ın Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdiği ve sonuçlarının açıklanmasını beklediği öğrenildi.

