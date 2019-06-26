Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazelerin camiye getirilmesi

Genç Kız Cenaze Trafik Kazası Bild Cenaze Namazı 

-Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan yakınlar
-Baba Zafer Erdoğan'dan görüntüler (Beyaz sakallı, mavi tişörtlü)
-Cenaze namazlarının kılınması
-Tabutların cenaze araçlarına taşınması
-arşiv görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )- Yan yana konulan anne ve kızının tabutları başında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı- Sinir krizi geçirenleri acılı baba sakinleştirdi- Feci kazaya kurban giden genç kızın üniversite hayali kurduğu öğrenildi KOCAELİ

- Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yakınları yan yana koyulan tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, dün Eskişehir-Kütahya Karayolu'nun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinde seyir halinde olan Aysel Gürdal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan anne ve kızı Ferda Erdoğan (47) ile Zehra Erdoğan (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Aysel Gürdal ile yolcular Süreyya Bahar ve Necla Naz Bahar yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinir krizi geçirenleri acılı baba sakinleştirdi Kazada yaralıların tedavileri sürerken, hayatını kaybeden anne Ferda Erdoğan ile kızı Zehra Erdoğan’ın cenazeleri yaşadıkları Kocaeli’ye getirildi.
Yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen anne ve kızının cenazesi Derince ilçesi İmam-ı Azan Camii’ne getirildi.
Cenaze aracından inen cenazeleri gören yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bu yıl eğitim gördüğü özel liseden mezun olan Zehra Erdoğan’ın sınıf arkadaşları da genç kızın tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden baba Zafer Erdoğan, sinir krizi geçiren yakınlarını sakinleştirdi. Toprağa verilen genç kızın YKS, sonuçlarını beklediği öğrenildi Öğlen namazının kılınmasının ardından kılınan cenaze namazına baba Zafer Erdoğan, AK Parti, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve anne ve kızının yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan, feci kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zehra Erdoğan’ın Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdiği ve sonuçlarının açıklanmasını beklediği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Sevgilisiyle tartışan genç kız dehşet saçtı!Sevgilisiyle tartışan genç kız dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı