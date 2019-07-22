Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Kırcasalih beldesinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için Kırcasalih Beldesinde kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 4 kişi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Bensu’nun tabutunu gören vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Olay; dün Uzunköprü ilçesinde 22 DN 852 plakalı araç sürücüsü Oğuz Kılıç’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Uzunköprü meslek yüksek okulu duvarına çarptı. Kaza sonrasında aynı araçta bulunan 1 yaşındaki Bensu Kılıç, Ayfer Kılıç (60) Simge Kılıç (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Abdullah Kılıç (65) ise kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğuz Kılıç ve Belinay Kılıç’ın tedavileri Edirne tıp fakültesinde sürüyor.

