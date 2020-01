Feci kazada can veren kadının cesedi kaldırıldı

-Arşiv Görüntüler



- Beşiktaş Deniz Müzesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Savrulan kadın aynı yönde giden servis minibüsün altına girerek yaklaşık 50 metre sürüklenerek can verdi.Kaza, saat 06.30 sularında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi Deniz Müzesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan Rabia Coşkun’a (57), henüz ismi öğrenilemeyen 34 BLV 129 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın daha sonra arkadan gelen servis minibüsünün altına girerek sürüklendi. Yaklaşık 50 metre minibüsün altında sürüklenen kadın feci şekilde can verdi.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, morga kaldırıldı.Hayatını kaybeden Rabia Coşkun'un, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki Milli Saraylar'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.



