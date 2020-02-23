Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Feci kaza sonrası Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı Video

Feci kaza sonrası Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı Video

Uygulama yapan polisler

Polis Hastane Araç Muayenesi Hassasiyet Trol 

-Uygulamaya katılan vatandaşlar
-Detay ve Genel görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Geçtiğimiz gece Bağdat Caddesi'nde yaşanan feci kaza sonrası caddede trafik denetimleri artırıldı. Kazada alkollü olduğu tespit edilen ve genç çifte dehşet anlarını yaşatan otomobilin sürücüsü Muhammed Enes Altun, 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Cansu Safi'nin ise yaşam savaşı hastanede devam ediyor. Ünlü Bağdat Caddesi'nde denetimler artırıldı Feci kazanın yaşandığı ve İstanbul'un ünlü caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nde ki trafik uygulamaları artırıldı. Trafik polisleri caddenin belirli bir kısmında şüphelendikleri otomobilleri durdurarak ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıyor. Son zamanlarda yaşanan bir çok feci kazada sürücülerin alkollü çıkması polislerin alkol üzerindeki hassasiyetini daha da fazla artırdı. Alkolmetre ile sürücülere alkol testi yapan polisler, alkollü olduğu anlaşılan sürücü hakkında cezai işlem yapıyor. Ruhsat sayesinde araçla ilgili tüm bilgilere ulaşan ekipler araç muayenesi başta olmak üzere yönetmelikteki tüm hususları uygulama noktasında durdukları araçlarda arıyor ve eksik çıkması halinde cezai işlem yapılıyor. Bağdat Caddesi'nde ki trafik uygulama noktasında da bir sürücüye aracının muayenesi eksik olduğu için cezai işlem uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı