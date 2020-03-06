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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Feci kaza kamerada: Tüp yüklü kamyon yaşlı kadına böyle çarptı

Feci kaza kamerada: Tüp yüklü kamyon yaşlı kadına böyle çarptı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde tüp yüklü kamyonun yaşlı kadına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Güvenlik Kamerası En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 

-Kaza anı kamerada
-kadının metrelerce sürüklenmesi
-Kaza bölgesinden aktüel çalışma detayları
-Bir vatandaşın kaza bölgesinden açıklamaları
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde tüp yüklü kamyonun yaşlı kadına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki H.D.’ye plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tüp yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü ve çevredekiler yaşlı kadını yolun kenarına taşıyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-
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