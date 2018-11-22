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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- FBI ve Samsun Siber polisinin Darknet operasyonu: 1 gözaltı

- FBI ve Samsun Siber polisinin Darknet operasyonu: 1 gözaltı

Yakalanan Nurettin Enes Dinçer'in polis tarafından adliyeden çıkarılması

Adli Kontrol Çocuk İstismarı Sanal Dünya Akalan Üniversite Öğrencisi 

-Polis aracına götürülmesi
-Polis aracına binmesi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ABD FBI ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. (25) Samsun'da gözaltına alındı. Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi'nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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