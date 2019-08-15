Faytoncuların 'meydan muharebesi' kamerada İzle

-Şemsiyelerle vurması

-Sandalye ile vurmaları

-Atların tedirgin olması

-Faytona binen bir kişinin atları durdurması

-Detaylar

-Adadan görüntüler arşiv



( İSTANBUL - ÖZEL)Büyükada'daki faytonculara akülü araç taşımacıları arasında kavga kamerada- Kavgada sandalye ve şemsiyeler havada uçuştu- Atlar da kavgada tedirgin olunca facianın eşiğin gelindi İSTANBUL



- Büyükada'da faytoncularla akülü araç taşımacıları arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kavgada sandalye ve şemsiyeler havada uçuşurken, faytona sürülen ve kavgadan tedirdgin olan atlar güçlükle durduruldu. Büyükada'da geçtiğimiz günlerde iddiaya göre faytoncularla akülü araç taşımacaları arasında kavga çıkmıştı. Kavgaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etmiş, kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı. Büyükada'nın adeta savaş alanına döndüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor. Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalyeleri fırlattı. Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oldu. Faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştirdi. Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre sürerken, polisin müdahalesi ile son buluyor.

