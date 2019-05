-Faytonlardan detaylar



( ANTALYA -ÖZEL) Faytoncuların kapatma kararı tepkisi: "Eşimden çok seviyorum bırakmam"- "Hayvanlarımızı satın alsınlar, borcumuz var"- Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin 'faytona son' kararı faytoncuları isyan ettirdi ANTALYA



- Antalya Büyükşehir Belediyesinin faytona son verilmesi kararı, fayton sahiplerini üzdü. 10 Haziran tarihinden itibaren faaliyetlerine son verilecek olan Faytoncular, "Bizi rencide ediyorlar, hayvanların işkence gördüğü yok. Dünyanın her yerinde var bu. Borçlarımız var hayvanlarımızı bedava verip bu yaştan sonra belediyede nasıl çalışalım" dediler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent merkezinde bulunan faytonlara ilişkin alınan kararı açıkladı.

Böcek, 10 Haziran'dan itibaren fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Başkan Böcek, fayton sahiplerinin veya ailelerinden birinin büyükşehir belediyesinde istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesinde bulundurulacağını aktardı. Kararın ardından faytoncular belediyede iş imkanına olumlu yaklaşırken, faytona son verilmesine ve hayvanlarından ayrılacak olmalarına tepki gösterdi. Kiminin ismini Çilekes, kiminin Garip, Oskar, Aşkar ve Şımarık koyduğu atlarından ayrılacak olmak fayton sahiplerini üzdü. "Bizi rencide ediyorlar" Faytonculardan Ali Çarıklıoğlu 12 yaşından beri 47 senedir bu işi yaptığını belirterek, "Belediye ne diyorsa odur ama valla biz her yönden mutsuzuz. Bu hayvan severler kedi köpekle atı karıştırdıkları için bizi üzdüler. Rencide ediyorlar. Bu iş dünyada var, eğer dünyada bu tarih bozuluyorsa Antalya'da da bozsunlar, boynumuz kılan ince. Atlardan ayrılacağız ama belki evde besleriz" ifadelerinde bulundu. Çarıklıoğlu, 59 yaşında olduğunu ve bu saatten sonra belediyede ne iş yapabileceğini bilmediğini dile getirdi. "Hayvanları bedava mı verelim" 20 yıldır bu işi yaptığını ve kaldırılmasını istemediğini beyan eden bir diğer faytoncu Neşet Türkmen ise "Biz hayvanlarımızı seviyoruz, ekmeğimizle oynamasınlar. Hayvanlarımızı istemiyorlar, 15'er bin lira borcumuz var, hayvanları bedava mı verelim. Satalım madem böyle bir şey olursa" mesajını verdi. "Ahırda atlarla yatıyorum" Faytoncu Yaşar Uğurlu da, "Hayvansever Derneği çıktı bizim işimizi bozdu. Hayvansever Derneği gelsin bizim atlarımızı ikişer gün yemesin sevdiğini bilelim. Ben nevde eşimle değil ahırda atlarla yatıyorum. Belediyede iş verecekler ama ben 74 yaşındayım 20 yaşında değilim ki ne iş yapacağım. Surayı hortumla sulayım desem onu da sulatmazlar" şeklinde konuştu.

Uğurlu, tanesine 8 bin lira verdiği atlarını elinden kimsenin alamayacağını söyleyerek "Ben çocuğumdan çoluğumdan, karımdan daha fazla seviyorum onları" dedi.

"İşkence görseler buraya gelemeyiz" Atların hayvanat bahçesinde sevgi ve bakım görmeyeceğini ifade eden, Mesut Eliballı, tüm faytoncuların borçlarının olduğunu belirterek, "Biz özgür insanlar olduğumuz için günlük kazanıp günlük yemeye alışkınız. Eşim belediyeye girerse ben ev hanımlığı mı yapacağım. Buradaki genel şikayet hayvanların işkence gördüğü, öyle bir şey yok. At kedi köpek gibi sevilmez, bambaşka bir şey. İşkence görseler zaten biz buraya gelemeyiz. Bizi ellemesinler" çağrısında bulundu.