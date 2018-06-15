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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Faytoncular, hayvanseverlere saldırdı

Faytoncular, hayvanseverlere saldırdı

Atlardan görüntü

Polis Fayton Kamera Saldırı Hayvan 

-Tarafların kavgasından görüntü
-Polisin havaya ateş açması
-Detayla

( İSTANBUL -EK) - Polis havaya ateş açarak, tarafları ayırmaya çalıştı - Faytoncuların hayvanseverlere saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL

- Büyükada'ya götürülmek üzere Maltepe sahiline getirilen 10 kamyondaki 209 atın durumunu görüntülemek isteyen hayvanseverlere faytoncular saldırdı. Tekme ve yumrukların karıştığı kavgayı polis havaya ateş açarak önlemeye çalıştı. Büyükadaya götürülmek üzere Maltepe iskelesine getirilen 10 kamyondaki 209 at, hayvanseverlerle faytoncuları karşı karşıya getirdi. Tuzla Akfırat'ta bekletildikten sonra Maltepe iskelesine getirilen atların durumunu görüntülemek isteyen Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyelerine faytoncular saldırdı. Sözlü olarak başlayan kavgaya tekme ve yumruklar karıştı. Ortalık savaş alanına dönünce polis, havaya ateş açarak kavga eden tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansırken, hayvanseverler darp edildikleri gerekçesiyle faytonculardan şikayetçi oldu. Öte yandan atların Büyükada'ya götürüldüğü öğrenildi.
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