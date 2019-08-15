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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

Atı kaldırma çabaları

Fayton Kamera Cep Telefonu 

-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Faytonun sahibi yere düşen atı uzun süre kaldırmaya çalıştı İSTANBUL

- Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı Büyükada'da faytonlara sürülen atlardan biri bitkin düştü.At giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı. Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor. (HA-EY
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