Faytona bağlı iki at ayağı kayarak devrildi Haberi

( ANTALYA )- Antalya’da faytona bağlı iki atın tramvay yolu üzerinde dönerken kayarak devrilmesi tepkilerde neden oldu ANTALYA



- Antalya’da faytona bağlı iki at tramvay yolu üzerinde dönerken kayarak yere devrildi. Uzun sure yerde kalan ve biri diğerinin üzerine düşe atlar, faytoncu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da Kaleiçi saat kulesi önünde faytona koşulan iki at tramvay yolunda dönüş yapmak isterken devrildi. Tramvay yoluna basarak yere düşen atlara ilk müdahaleyi faytoncular ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Yerden kalmayan atlar sırasıyla faytondan çözülerek güçlükle ayağa kaldırıldı. Atları yerde gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.