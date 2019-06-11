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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Faytona bağlı at sıcak hava ve yorgunluktan böyle bayıldı İzle

Faytona bağlı at sıcak hava ve yorgunluktan böyle bayıldı İzle

ATIN GÖRÜNTÜSÜ

Fayton Cep Telefonu 

-ATIN SAHİBİ TARAFINDAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILMASI
-FAYTONLARDAN DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Abant Tabiat Parkı’nda kullanılan faytonlara bağlı atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Atın yerde yatar hali ve sahibi tarafından tekrar ayağa kaldırılması bir tatilci tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilcileri yılın her mevsiminde göl çevresinde gezdirmek için kullanılan faytonları çeken atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Aniden bayılarak yere düşen at, sahibi tarafından çekiştirilince acı içinde yerden kalkmaya çalışsa da başaramadı. Tatilcilerin gözleri önünde yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
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