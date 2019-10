Faturalar meme kanserine dikkat çekecek

-Pembe faturanın çıkması

( BURSA )- Limak Enerji'den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura BURSA



- Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji, bu defa farklı bir çalışmaya imza attı. Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmeyi amaçlayan şirket, faturalarını pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı. Sağlık, çevre ve sosyal alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Limak Enerji, meme kanserinde erken teşhisle hayat kurtarıcı etkisinin olduğunu hatırlatan projesi ile ONKO-DAY’a destek veriyor. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen proje ile 3 milyon müşterisine “Meme kanserinden korkma! Kendi kendine muayeneyle erken tanı hayat kurtarır." mesajını ileterek, 5 milyon kişiyi bilinçlendiriyor. Şirket daha önce HETADER, KIZILAY ve YEŞİLAY gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna destek vererek, yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturmuştu. Faturaların üzerinde iletilen sosyal mesajların yanı sıra her sene kadın çalışanları için meme kanserine yönelik bir bilgilendirme semineri gerçekleştiren şirket, bu yıl da meme kanserinde erken teşhiste önemli olan kendi kendine muayeneyi anlatarak çalışanlarını bilgilendirecek. 360 derece bilinçlendirme kampanyası planlayan şirketin, müşteri işlem yetkilileri ise pembe kurdele takacak. Şirket, 15-16 Ekim tarihlerinde web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkat çekecek. Projenin önemine değinen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Elektrik faturaları vatandaşlarımız tarafından titizlikle takip edilen ve okunan faturalar. Biz de sosyal faturalar projemiz ile bugüne kadar sağlık, çevre, eğitim gibi alanlarda pek çok bilgilendirici mesajı faturalarımızla birlikte müşterilerimize ulaştırdık. Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılması sebebi ile bu defa ilk kez sadece mesajla değil, faturalarımızın rengini değiştirip pembe olarak basarak da müşterilerimizin dikkatini çekmeyi amaçladık. yüzde 54 kadın çalışan oranına sahip bir şirketiz. Kadın çalışan ağırlıklı bir şirket olmamız da bu konu üzerinde özellikle hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri gösteriyor ki, dünyada 2 milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Ülkemizdeki meme kanserine yakalanan hasta sayısı ise her yıl 25 bin gibi ciddi bir rakam. Görülme sıklığı son 20 yılda iki kattan fazla artarak kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alan bu kanser türüne yönelik farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor. Yaşam boyu her 8 kadından 1’inin bu kanser türüne yakalanma riski var. Fakat yapılan açıklamalara göre bu hastalığın tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Kanserden değil geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Kansere yakalanmamak kişinin kendi elinde değil belki ama düzenli olarak yapılan kontrollerle erken teşhis ve sonrasında yapılacak tedavi ile bundan kurtulmak mümkün. Meme kanserinin de erken dönemde tespiti durumunda iyileşme şansı yüzde 98’lere varıyor, yani erken fark edilirse çok şey fark ediyor. Biz de meme kanseri ile farkındalık ayında tüm vatandaşlarımızın dikkatini erken teşhisin ne kadar önemli olduğuna çekmek istedik” dedi.

