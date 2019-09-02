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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fatsa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Haberi

Fatsa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Haberi

olay yeri kaza görüntüler

( ORDU ) ORDU

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Fatsa-Kumru karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Değirmen yönetimindeki 08 DG 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Salih Göv yönetimindeki 06 FF 1485 plakalı otomobile ve arkasından gelen Şaban Toplu idaresindeki 52 AB 709 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Şaban Toplu olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Yücel Değirmen ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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