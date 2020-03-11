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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fatsa’da silahla yaralama : 1 yaralı

Fatsa’da silahla yaralama : 1 yaralı

Olay yeri görüntüler

( ORDU ) ORDU

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana geldi. R.D.ile T.M. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.M. silahını çekerek R.D.’ye ateş ederek yaraladı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı R.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk ettiler. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken R.D.’yi vurarak yaralan T.M.’nin Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. (AA-
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