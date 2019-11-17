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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatsa'da Hamsi Festivali düzenlendi - ORDU Haberi

Fatsa'da Hamsi Festivali düzenlendi - ORDU Haberi

- Festival alanı - Halk oyunları gösterisi - Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş'ın konuşması - Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın konuşması - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un konuşması - Ordu Valisi Seddar Yavuz'un hamsi ekmek dağıtması - Mangalda hamsi pişirilmesi - Sürücülere hamsi ikramıORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7,5 ton hamsi tüketildi.

Dera 

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