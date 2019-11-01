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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatsa’da genç çifte araç çarptı: 2 yaralı

Fatsa’da genç çifte araç çarptı: 2 yaralı

olay yeri görüntü

İlk Müdahale Sahil Yolu Hastane Sağlık Ekipleri 

-genel görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu evli oldukları öğrenilen genç çift yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Samsun-Ordu karayolu Dumlupınar Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Emre K. yönetimindeki 52 DG 068 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan genç çifte çarptı. Kazada yaralanan Gözde(22) ve Fuat(24) Kelleci çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu kısa süreliğine tek şeritten trafiği sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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