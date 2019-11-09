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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fatsa’da “Çocuğunu ve Torununu Al Camiye Gel Projesi”

Fatsa’da “Çocuğunu ve Torununu Al Camiye Gel Projesi”

genel görüntüler

Sabah Namazı 

-camiden görüntüler
-çocuklarla röportaj

( ORDU - ÖZEL) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde Orta Büyük Cami’de 2014 yılında başlatılan "Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi" uzun bir aradan sonra bu sabah tekrar başladı.
Türkiye’de ilk kez bir ilçede uygulanan ve sonrasında birçok il ve ilçelerde uygulanmaya başlayan proje büyük ilgi gördü. Projeye Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da katılarak destek verdi. Sabah namazına çocukları ve torunlarıyla gelen cemaate ise namaz sonrası kahvaltı verildi.
“Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel” sloganı ile başlatılan projede sabah namazının cemaatle kılınması teşvik edilirken, 6 yıl önce hayata geçirilen projeye ilçe halkı da destek verdi. 6 yıldır ilçede bu projeyi başarılı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Müftüsü Hamza Bayram, “Mevlid Kandilimizin hemen akabinde Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatmış olduk. 6 yıldır ilgi ile devam eden proje bu yılda büyük bir katılım ile başladı.
4 ay boyunca Her Cumartesi Sabah Namazlarına Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi devam edecek. Katılımı sağlayan çocuklarımız başta olmak üzere tüm cemaatimize teşekkür ediyorum” dedi.
Projeye katılan çocuklar da bu kampanyanın çok hoşlarına gittiğini, sabah namazı için hiç de zorlanmadan uyanarak camiye geldiklerini ifade ettiler. Namaz sonrası cemaate, cami avlusunda kurulan büyük bir semaverde demlenen çay ikram edildi.
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