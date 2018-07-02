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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatsa’da av buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Fatsa’da av buluşması renkli görüntülere sahne oldu

atışlar, avcılar ve genel görüntüler

( ORDU ) ORDU

Yarış Festival 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği (FAVDER) tarafından düzenlenen av ve atış yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona Türkiye’nin farklı illerinden gelen 1250’ye yakın katılımcı dereceye girmek için mücadele ettiler. Bayanların da katıldığı yarışlarda dereceye giren avcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Fatsa ilçesinin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ve geleneksel olarak her yıl av buluşmasını yapmak istediklerini söyleyen FAVDER Başkanı Cemil Pekbüyük, “Ülkemizin farklı illerinden gelen avcılarımızla organizasyonumuzu gerçekleştirdik. 33 derneğin üyelerinin katılımı ile festival havasında avcı buluşmamızı gerçekleştirdik. Kazasız, belasız buluşmamızı bitirdik. İleriki yıllarda daha iyisini yapmak için çalışacağız. Daha iyilerini başaracağız. Herkes çok memnun oldu. Plaket ve takdimlerini dereceye girenlere verdik” dedi.
(AA-SLH-Y)
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