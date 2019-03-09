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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fatma Şahin, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

ağlama görüntüsü

5 Aralık Milletvekili Şahit 

-konuşması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşadıkları zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. AK Parti eski il teşkilat yemeğine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 17 yıl önce AK Parti yönetimine girdiğinde duyduğu heyecanı halen kalbinde ilk günkü gibi taşıdığını söyledi.

Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye yapılan haksızlıkları, yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Haksızlıkları anlatırken gözyaşlarına boğuldu Fatma Şahin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan haksızlıkları anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, “Bu 17 yılda çok haksızlık ve zulme şahit oldum. Ben milletvekili oldum ancak Cumhurbaşkanımız olamadı. İzin vermediler. Partinin kapanması için yapılanlar, 17-25 aralık, 15 Temmuz, 367 krizi gibi nice haksızlıklar, hukuksuzluklara şahit oldum” diye konuştu.

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