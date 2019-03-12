Fatma Şahin kendisine olan ilgiyi tek cümleyle açıkladı

-şahine yoğun ilgi

-şahin ile röportaj

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, gittiği her yerde kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşların ilgisini ‘Seversen sevilirsin’ cümlesiyle özetledi. Seçim Çalışmaları Kapsamında mahalle ziyaretlerine gece gündüz demeden devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisine gösterilen yoğun ilginin sırrını tek cümleyle açıkladı.

Şahin, Coşkulu kalabalıkların kendisine ilgisini ‘Seversen sevilirsin’ cümlesiyle özetledi. İstiklal mahallesini ziyaret eden Şahin, gecenin ilerleyen saatine rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şahin, “İstiklal mahallesi ayakta, bu kalabalık 31 Mart’ın habercisi, 31 Martta yeni bir destan yazacağız. Onların yüreğindeki ışık geceyi aydınlatıyor” dedi.

Fatma Şahin coşkulu kalabalıkların sırrını soran gazetecilere tek cümlelik bir yanıt vererek, “Seversen sevilirsin” diye konuştu.



